Huzurlu Bir Evlilik İnşa Etme | Ailede Benden Bize

Huzurlu bir evlilik için beklentileri ne düzeyde tutmak gerekir?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, huzurlu bir evliliği inşa etmenin yollarına değindi. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

03:00 Huzurlu bir evliliği nasıl inşa ederiz?

13:00 Mutlu ve huzurlu evlilik arasında nasıl bir fark var?

21:00 Huzurlu evliliğin göstergeleri nelerdir?

27:00 Mutlu ve huzurlu evliliğin sırları var mıdır?

31:00 Huzurlu bir evlilik için duanın önemi

36:00 Huzurlu bir evlilik için ailede benden bize geçiş nasıl mümkün olur?

41:00 Evlilikte sorunlarla nasıl mücadele edebiliriz?

58:00 Evliliklerde sorunları karşımıza almayı nasıl başarabiliriz?

01:04:00 Huzurlu bir evlilik için beklentileri ne düzeyde tutmak gerekir?

01:18:00 Sorunsuz bir evlilik mümkün mü?