Tüketim Kültürü | Ailede Benden Bize

Fazla tüketim mutluluk getirir mi?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, evlilikte tüketim kültürü ve aile hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Tüketim kültürü aile hayatını nasıl etkiliyor?

15:30 Çocuklara israf etmemeyi nasıl öğretebiliriz?

25:00 Fazla tüketim mutluluk getirir mi?

42:00 İhtiyaç ve istek dengesi nasıl kurulabilir?

50:00 İlişkileri en çok tüketen durumlar neler?

01:05:00 Tüketim kültürü aile hayatını nasıl etkiliyor?

01:08:00 Evliliklerde sevgiyi tüketen tutum ve davranışlar