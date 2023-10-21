İnsan Neden Suçluluk Hisseder? | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim, Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve suçluluk psikolojisi üzerine konuşuldu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve suçluluk psikolojisi üzerinde durdu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Suçluluk duygusuyla nasıl baş edilir?

03:30 Filistin'de yaşanan zulme kayıtsız kalmak bizi suçluluk duygusuna iter mi?

06:00 İnsan neden suçluluk hisseder?

16:45 Değersizlik hisseden bireylerin suçlama eğiliminin nedenleri?

29:00 Evlilikte kadının yüklendiği sorumluluklarının onun yapısına etkileri

36:00 Ailede suçlama dilini kullanıyor olmak çocukları nasıl etkiliyor?

41:00 Çevremizde bizi sürekli "suçlu" hissettiren insanlara yaklaşımımız nasıl olmalı?

46:00 Suçluluk duygusu, çocuklukta hangi evrede ortaya çıkıyor?

58:00 Ailede suçlama dilini kullanıyor olmak çocukları nasıl etkiliyor?

01:22:00 Suçluluk duygusuyla nasıl baş edilir?