Evlilikte Ailesine "Bağımlı" Eşler | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim ile aileye bağlılık ve bağımlılık arasındaki farklar konuşuldu.

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile birlikte evlilikte ailesine "bağımlı" eşler konusu konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

04:59 Evlilikte ailesine "bağımlı" eşler

16:07 Çocuklar nasıl anne babalarına bağımlı bireyler haline geliyor?

23:01 Aileye bağlılık ve bağımlılık arasında nasıl bir fark var?

32:37 Kasın ve erkek neden evlenmesine rağmen ailesinden kopamıyor?

36:14 Evlilik hayatında eşlerin ailelerine karşı sınır bilinci nasıl oluşur?

48:50 Anne ve babaların çocukları bağımlı hale getiren davranış biçimleri

01:27:21 Evlilikte ailesine "bağımlı" eşler