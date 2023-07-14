VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Aile ortamında yaz tatilleri | Ailede Benden Bize 14 Temmuz 2023 | 74. Bölüm
Affedebilmek I Ailede Benden Bize 07 Temmuz 2023 | 73. Bölüm
Çocuklarda saygı bilinci I Ailede Benden Bize 25 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Çocukların Hayatında Babanın Rolü I Ailede Benden Bize 19 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Ailede Saygı İklimini Yeşertebilmek | Ailede Benden Bize 12 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Aile İçinde İhlal Edilen Sınırlar | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Aile Yaşantısında Sınırları Koruyabilmek | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba İş Birliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Kadının "Annelik" Kimliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Sorun Çözme Formülleri | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Ailede Öfke Kontrolü | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Ailede Ramazan hassasiyeti | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Çocukluk Döneminde Yaşananlar | Ailede Benden Bize 09 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
İçe Dönük İnsanlar | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Toplumsal Duyarlılık | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları | Ailede Benden Bize 09 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
Ailede Tartışma Kültürü | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
Ailede Hayata Hazırlanmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 51. Bölüm
Engelli Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 50. Bölüm
Gelin ve Kayınvalide İlişkisi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 49. Bölüm
Kayınvalide İle İyi Geçinmenin Yolları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
Eşler Arasında Duyguları Korumak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 47. Bölüm
Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Merhametli Bireyler Yetiştirmek | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Ailede Sorun Çözme Becerileri | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Kadın Erkek Psikolojisi ve İletişimi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Takıntılar nasıl tedavi edilebilir? | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Ailede Takıntılı Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Ailede Birlikte Gelişmek | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Ailede Çocuğun İhtiyaçları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Çocuğun Aile ve Toplum İçin Önemi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Sorunlara Çözüm Üretmek | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Aile İçinde Dinlemenin Önemi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Aldatmanın Yansımaları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Evliliklerde Aldatma | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Ailede Mahremiyet Eğitimi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Boşanmaya Giden Süreç | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Boşanmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Ailede Denge ve Uyum | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Geçmişe Takılmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
İyi Bir İletişimin Maddeleri | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
Ailede Huzursuzluk | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Olumsuz Düşünme | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Eş Seçiminde Uyum ve Denklik | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Aşırı Baskı ve Gençler I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Evliliğin İlk İki Yılı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Gençlerde Ergenlik Dönemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Ailede Hedefler ve İdealler I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Ailede Rol Dağılımı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Ailede Kriz Yönetimi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Potansiyeli Ortaya Çıkarmak I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Aile İletişiminde Anlaşılır Olabilmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
İlişkilerimizde Davranışların Önemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Sevgiyi Doğru İletmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Ailede Sevgi Dili I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Ailede Sevgiyi Hissetmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Çocuğa Alışkanlık Kazandırmak I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Çocuğa Değer Katan Alışkanlıklar I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Anne ve Baba Davranışları I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

Aile ortamında yaz tatilleri | Ailede Benden Bize

Yaz tatilinde din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli?

Yaz tatilinde çocuklarla nasıl kaliteli vakit geçirebiliriz? Aile ortamında yaz tatilleri nasıl bir atmosferle karşılanmalı? Ailede tatil anlayışı nasıl şekilleniyor? Yaz tatilinde çocuklar akademik eğitimine devam etmeli mi? Yaz tatilinde din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli? Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, Yaz Tatili ve Çocuklarla Kaliteli Vakit Geçirmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Yaz tatilinde çocuklarla nasıl kaliteli vakit geçirebiliriz?
05:00 Aile ortamında yaz tatilleri nasıl bir atmosferle karşılanmalı?
15:00 Neden dışarıdaki insanlara karşı daha özenli davranırız?
17:00 Kendi ailemize değer vermeden diğer insanlara değer verebilmek mümkün mü?
19:30 Her şeye vakit ayırabilir miyiz?
22:30 Ailede tatil anlayışı nasıl şekilleniyor?
30:00 Saygınlık kazanabilmenin ilk şartı nedir?
35:00 Tatil fotoğrafı paylaşmak ne anlama gelir?
51:00 Yaz tatilinde çocuklarla nasıl kaliteli vakit geçirebiliriz?
01:01:00 Yaz tatilinde çocuklar akademik eğitimine devam etmeli mi?
01:24:00 Yaz tatilinde din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli?

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