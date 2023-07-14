Aile ortamında yaz tatilleri | Ailede Benden Bize

Yaz tatilinde din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli?

Yaz tatilinde çocuklarla nasıl kaliteli vakit geçirebiliriz? Aile ortamında yaz tatilleri nasıl bir atmosferle karşılanmalı? Ailede tatil anlayışı nasıl şekilleniyor? Yaz tatilinde çocuklar akademik eğitimine devam etmeli mi? Yaz tatilinde din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli? Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, Yaz Tatili ve Çocuklarla Kaliteli Vakit Geçirmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Yaz tatilinde çocuklarla nasıl kaliteli vakit geçirebiliriz?

05:00 Aile ortamında yaz tatilleri nasıl bir atmosferle karşılanmalı?

15:00 Neden dışarıdaki insanlara karşı daha özenli davranırız?

17:00 Kendi ailemize değer vermeden diğer insanlara değer verebilmek mümkün mü?

19:30 Her şeye vakit ayırabilir miyiz?

22:30 Ailede tatil anlayışı nasıl şekilleniyor?

30:00 Saygınlık kazanabilmenin ilk şartı nedir?

35:00 Tatil fotoğrafı paylaşmak ne anlama gelir?

51:00 Yaz tatilinde çocuklarla nasıl kaliteli vakit geçirebiliriz?

01:01:00 Yaz tatilinde çocuklar akademik eğitimine devam etmeli mi?

01:24:00 Yaz tatilinde din eğitimi verirken nelere dikkat edilmeli?