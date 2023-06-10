Ailede Saygı İklimini Yeşertebilmek | Ailede Benden Bize

Saygı kazanılan mı yoksa hak edilen bir davranış mı?

Saygı sınırlar meselesinin bir uzantısı mı? Saygı kazanılan mı yoksa hak edilen bir davranış mı? Saygı beklerken saygıyı göstermek noktasında yeterli miyiz? Saygının kültürel ve toplumsal farklılıklara göre geçirdiği değişimler nelerdir?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, aile hayatında saygının öneminden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...