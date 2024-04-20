Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı ve Beklentiler Mutluluğu Nasıl Etkiliyor? | Ailede Benden Bize

Yetişkinler Neden Ailesine "Bağımlı" Oluyor?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim evlilikte anlaşılma ihtiyacının önemi konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

05:00 Neden Beklenti İçine Gireriz?

19:30 Türk Ailesinde Eşler Arası Mutluluk Algısı ve Beklentileri

23:30 Beklenti Neden Üzer?

29:00 Eşlerin Birbirlerinden ve Evlilikten Beklentilerinde Meydana Gelen Değişiklikler

35:00 Eşlerin Birbirlerinden Beklentileri Neler Olmalı?

45:00 Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı ve Beklentiler

52:30 Beklentisiz Yaşamak Mümkün mü?

01:00:00 Evlilikte Mutluluk Algısı ve Beklentiler

01:15:00 Anlatsak da "Anlaşılmıyorsak" Ne Yapmalıyız?

01:30:00 Yetişkinler Neden Ailesine "Bağımlı" Oluyor?