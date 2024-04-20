Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı ve Beklentiler Mutluluğu Nasıl Etkiliyor? | Ailede Benden Bize
Yetişkinler Neden Ailesine "Bağımlı" Oluyor?
Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim evlilikte anlaşılma ihtiyacının önemi konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
05:00 Neden Beklenti İçine Gireriz?
19:30 Türk Ailesinde Eşler Arası Mutluluk Algısı ve Beklentileri
23:30 Beklenti Neden Üzer?
29:00 Eşlerin Birbirlerinden ve Evlilikten Beklentilerinde Meydana Gelen Değişiklikler
35:00 Eşlerin Birbirlerinden Beklentileri Neler Olmalı?
45:00 Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı ve Beklentiler
52:30 Beklentisiz Yaşamak Mümkün mü?
01:00:00 Evlilikte Mutluluk Algısı ve Beklentiler
01:15:00 Anlatsak da "Anlaşılmıyorsak" Ne Yapmalıyız?
01:30:00 Yetişkinler Neden Ailesine "Bağımlı" Oluyor?