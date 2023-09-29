Narsist Bir Eşle Yaşamak | Ailede Benden Bize

Bu bölümde Aile Danışmanı Saliha Erdim, evlilikte narsist bireylerle yaşamanın zorluklarına dair önemli açıklamalarda bulundu

Narsist bir eşle nasıl yaşanır? Narsizmin tanımlanması gerekir mi? Narsistleri nasıl tanırız? Narsistliğin kökenleri çocuklukta mı atılıyor? Narsist eşlerle yaşamak aile hayatını nasıl etkiliyor?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, evlilikte narsist bireylerle yaşamanın zorluklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:30 Narsist bir eşle nasıl yaşanır?

06:00 Narsizmin tanımlanması gerekir mi?

13:30 "Kendini Sevmek" hangi noktada zararlı hal alır?

24:00 Narsistleri nasıl tanırız?

28:00 Narsistliğin kökenleri çocuklukta mı atılıyor?

40:00 Eşimizin narsistik özellikler taşıdığını nasıl anlarız?

55:00 Narsist eşlerle yaşamak aile hayatını nasıl etkiliyor?

01:00:00 Narsist bir eşe karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız?

01:06:00 Narsistliğin kökenleri çocuklukta mı atılıyor?

01:12:00 Narsist eşin olduğu bir evliliğin sağlıklı olması mümkün mü?

01:14:30 Narsist bir eşe karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız?

01:28:00 Narsist bir eşin değişme durumu var mıdır?