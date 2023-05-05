Bir Müessese Olarak Vakıflar | Fıkıh Meclisi

Vakıfların gayrimenkullerini kiraya verme yöntemleri nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 100. bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Süleyman Kaya konuk oldu.

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 100. bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Süleyman Kaya konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:25 Bey Bi'l İstiğlal nedir?

15:00 Bir müessese olarak vakıflar ne ifade eder?

25:00 Vakıfların gayrimenkullerini kiraya verme yöntemleri nelerdir?

30:00 Mukataa nedir ve hukuki sonuçları nelerdir?

33:00 İcareteyn nedir?