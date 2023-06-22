İslam Hukuku Açısından Fetvanın Önemi | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Dr. Fatih Yücel ile Bir fetva kurumu olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun işleyişi konuşuldu.
Hükümlerin değişmesi mümkün müdür? Fetvanın değişimi hangi şartlarda gerçekleşir? İslam hukuku açısından fetvanın önemi nedir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 76. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Fatih Yücel konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 Fetva nedir?
07:30 Fıkhi bir meselenin dini, hukuki hükmünü açıklayan cevap: Fetva
11:00 İslam hukuku açısından fetvanın önemi
17:30 Bir fetva kurumu olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun işleyişi
27:30 Hükümlerin değişmesi mümkün müdür?
37:00 Fetvanın değişimi hangi şartlarda gerçekleşir?
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr