Sosyal Güvence Sistemleri | Fıkıh Meclisi

Katılım sigortacılığının gelişimini hızlandırmak için ne yapılmalıdır?

Tekafül şirketi katılımcıdan aldığı primleri nasıl değerlendirir? Dünyada katılım sigortacılığı modelleri nelerdir? Katılım sigortacılığının hedefi nedir? Katılım sigortacılığının gelişimini hızlandırmak için ne yapılmalıdır? Katılım sigortacılığı hangi alanlarda sigorta yapıyor?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 78. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Yunus Emre Gürbüz konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 Geçmişten günümüze sosyal güvence sistemleri

11:00 Tekafül şirketi katılımcıdan aldığı primleri nasıl değerlendirir?

24:00 Dünyada katılım sigortacılığı modelleri

30:00 Katılım sigortacılığının hedefi nedir?

34:00 Katılım sigortacılığının gelişimini hızlandırmak için ne yapılmalıdır?

38:00 Türkiye'de katılım sigortacılığı modeli

46:00 Katılım sigortacılığı hangi alanlarda sigorta yapıyor?

49:00 Katılım sigortacılığı ve katılım bankacılığı arasındaki ilişki

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

► https://bit.ly/2Wyv0hT

RESMİ WEB SİTEMİZ

► https://www.vavtv.com.tr

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr