Kaldıraçlı Forex İşlemleri | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Doç. Dr. Abdullah Durmuş ile forex işlemlerinin hükmü konuşuldu.
Piyasada bulunan türev (vadeli) işlemlerinin ortaya çıkış sebebi nedir? Swap işlemi nedir? Opsiyon işlemi nedir? Para mübadelelerinde alternatif çözümler söz konusu mudur? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 80. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Abdullah Durmuş konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Kaldıraçlı forex işlemlerinin mahiyeti
13:00 Kaldıraçlı Forex işlemlerinin fıkhi açıdan hükmü
24:00 Piyasada bulunan türev (vadeli) işlemlerinin ortaya çıkış sebebi
30:00 Swap işlemi nedir? 33.00 Opsiyon işlemi nedir?
43:00 Emtia vadeli işlemler nedir?
48:00 Para mübadelelerinde alternatif çözümler söz konusu mudur?
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