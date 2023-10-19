Paya Dayalı Kitle Fonlaması I Fıkıh Meclisi

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Şakir Görmüş konuk oldu. Paya dayalı kitle fonlaması konuşuldu.

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Şakir Görmüş konuk oldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 109. bölümüyle sizlerle...

01:40 Dünyada ve Türkiye'de İslami Finansın Rolü

06:10 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Nedir?

14:41 Paya Dayalı Kitle Fonlamasına Yılda En Fazla 20.000 TL Yatırılabilir

18:27 Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Önemi Nedir?

28:04 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Sisteminin İşleyişi

34:01 Dünyada ve Türkiye'de Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Mevcut Durumu

41:44 Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Finansal Açıdan Faydaları ve Zararları

55:44 Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Fıkhi Açıdan Durumu