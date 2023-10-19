Paya Dayalı Kitle Fonlaması I Fıkıh Meclisi
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Şakir Görmüş konuk oldu. Paya dayalı kitle fonlaması konuşuldu.
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Şakir Görmüş konuk oldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 109. bölümüyle sizlerle...
01:40 Dünyada ve Türkiye'de İslami Finansın Rolü
06:10 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Nedir?
14:41 Paya Dayalı Kitle Fonlamasına Yılda En Fazla 20.000 TL Yatırılabilir
18:27 Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Önemi Nedir?
28:04 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Sisteminin İşleyişi
34:01 Dünyada ve Türkiye'de Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Mevcut Durumu
41:44 Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Finansal Açıdan Faydaları ve Zararları
55:44 Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Fıkhi Açıdan Durumu