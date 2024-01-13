Sigortacılığın Kökenleri ve Tarihsel Gelişimi
Bu bölümde Dr. Hasan Meral ile Türkiye'de sigortacılığın durumu konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Hasan Meral konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:20 Sigortacılığın kökenleri ve tarihsel gelişimi
11:30 Sigortacılığın kurumsal evrimi
17:30 Türkiye'de sigortacılığın durumu
20:20 Tekafül düşüncesinin ortaya çıkışı
41:00 Tekafül (Katılım) sigortacılığının uygulama esasları