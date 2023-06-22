Katılım Bankaları ve Mudarebe Akdi | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Dr. Cemal Kalkan ile "Katılım Bankaları ve Mudarebe Akdi" konuşuldu.

Katılım bankaları neden hiç zarar etmiyor? Kar payının faiz oranı ile aynı olmasının zararları nelerdir? Mudarebe akdinin banka uygulaması var mıdır? Katılma hesaplarında mudarebe uygulanıyor mu?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 84. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Cemal Kalkan konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Mudarebe akdinin banka uygulaması var mıdır?

21:00 Katılma hesaplarında mudarebe uygulanıyor mu?

32:00 Katılım bankaları neden hiç zarar etmiyor?

35:00 Kar payının faiz oranı ile aynı olmasının zararları nelerdir?

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