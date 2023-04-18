Evlat Edinmenin Hükmü | Fıkıh Meclisi

İslam hukuku evlat edinmeyi niçin yasaklamıştır? Evlat edinmek niçin yasaklanmıştır? İslam hukukunda evlat edinme yerine getirilen alternatif sistemler nelerdir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 98. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Ahmet Ekşi konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 İslam hukuku evlat edinmeyi niçin yasaklamıştır?

17:00 İslam hukukunda evlat edinme yerine getirilen alternatif sistemler

38:00 Evlat edinmek isteyenlerin evlat edinme gerekçeleri