Kar Payı ile Faiz Arasındaki Farklar | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Prof. Dr. Hamdi Döndüren ile kar payı ile faiz arasındaki farklar konuşuldu.
Borçlanmalarda enflasyon oranının altındaki fazlalık faize girer mi? TOKİ'den alınan evlerin İslam ticaret hukukuna uygunluğu nedir? Teşvik kredilerinin fıkhi hükmü nedir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Doç. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 88. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Hamdi Döndüren konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Kar payı ile faiz arasındaki farklar
07:30 Borçlanmalarda enflasyon oranının altındaki fazlalık faize girer mi?
17:00 TOKİ'den alınan evlerin İslam ticaret hukukuna uygunluğu
31:00 Teşvik kredilerinin fıkhi hükmü nedir?
41:00 Promosyon paralarının İslam ticaret hukuku açısından hükmü
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr