Fıkhi Açıdan Vaktin Önemi | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Doç. Dr. Abdullah Acar ile "Fıkhi Açıdan Vaktin Önemi" konuşuldu.

Fıkhi açıdan vaktin önemi nedir? İbadetlerin belirli bir zaman içinde yapılmasının hikmeti nedir? İmsak vakti belirlenirken dikkat edilen hususlar nelerdir? İbadet vakitlerinin tespiti nasıl yapılır? İbadet vakitlerinin tespiti konusunda yapılan tartışmalar nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 61. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Abdullah Acar konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 Fıkhi açıdan vaktin önemi nedir?

10:00 İbadetlerin belirli bir zaman içinde yapılmasının hikmeti nedir?

23:00 İmsak vaktinin belirlenmesine dair yapılan çalışmaların tarihi serüveni

30:00 İmsak vakti belirlenirken dikkat edilen hususlar

36:00 İbadet vakitlerinin tespiti nasıl yapılır?

46:00 İbadet vakitlerinin tespiti konusunda yapılan tartışmalar

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