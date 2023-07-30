Fıtratı Değiştirme ve Bozma | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Doç. Dr. İsmail Yalçın ile fıtratı değiştirme ve bozma arasındaki farklar nelerdir?
Fıtrat nedir? Kur'an-ı Kerim'de fıtrat kelimesi hangi anlamlarda kullanılmıştır? Fıtratı değiştirme ve bozma arasındaki farklar nelerdir? Fıtratın değiştirilip değiştirilmemesi konusunda tartışılan hususlar nelerdir? Doğum kontrol yöntemleri fıtrata bir müdahale midir? Fıtratı bozma olarak değerlendirilen konular nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 65. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. İsmail Yalçın konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 Fıtrat nedir?
07:00 İnsanın doğuştan sahip olduğu bütün özellikler: Fıtrat
16:00 Kur'an-ı Kerim'de fıtrat kelimesi hangi anlamlarda kullanılmıştır?
21:00 Fıtratı değiştirme ve bozma arasındaki farklar nelerdir?
32:30 Fıtratın değiştirilip değiştirilmemesi konusunda tartışılan hususlar
41:00 Doğum kontrol yöntemleri fıtrata bir müdahale midir?
44:30 Fıtratı bozma olarak değerlendirilen konular nelerdir?
49:00 Estetik cerrahi fıtrata bir müdahale midir?
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