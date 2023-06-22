Sorumluluk Hukukunun Tarihi Serüveni | Fıkıh Meclisi
Bu bölüme sorumluluk hukukunun dayandığı temel ilkeler konuşuldu.
Sorumluluk nedir? Sorumluluk hukukunun tarihi serüveni nedir? Fıkıh ilmi açısından sorumluluk meselesi nasıl anlaşılmalı? Sorumluluk hukukunun dayandığı temel ilkeler nelerdir? Sorumluluk hukukunun ele aldığı konular nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 63. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Yunus Araz konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:30 Sorumluluk nedir?
06:00 Sorumluluk hukukunun tarihi serüveni
10:00 Fıkıh ilmi açısından sorumluluk meselesi
15:00 Sorumluluk hukukunun dayandığı temel ilkeler
22:00 Sorumluluk hukukunun temel gayesi
28:30 Sorumluluk hukukunun ele aldığı konular nelerdir?
37:00 Bir zararın karşılanıp karşılanmamasını gerektiren davranışlar nelerdir?
45:00 Sorumluluk hukukunun en önemli ilkesi: Zarar
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