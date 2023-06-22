Hanefi - Zeydi İlişkisinin Tarihsel Arka Planı | Fıkıh Meclisi

İlk dönem Hanefilerinin Zeydiler ile etkileşim halinde olmalarının sebepleri nelerdir?

İlk dönem Hanefilerinin Zeydiler ile etkileşim halinde olmalarının sebepleri nelerdir? Irak Hanefilerinin Zeydi usulüne etkileri nelerdir? Irak fıkhı anlayışı içinde Zeydiler de var mıdır? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 75. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Fatih Yücel konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:20 Hanefi - Zeydi ilişkisinin tarihsel arka planı

09:00 İlk dönem Hanefilerinin Zeydiler ile etkileşim halinde olmalarının sebepleri

22:30 Irak Hanefilerinin Zeydi Usulüne Etkileri

31:00 Irak fıkhı anlayışı içinde Zeydiler de var mıdır?

41:00 Zeydilerin Şafii mezhebindekiler ile etkileşimi

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