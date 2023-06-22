Para Mübadeleleri | Fıkıh Meclisi
Bir mübadele aracı olarak paranın geçmişten günümüze kullanımı...
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 79. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Abdullah Durmuş konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:15 Para mübadelesi ifadesi ile ne anlaşılmalıdır?
05:00 Fıkıh ilminde para mübadelelerini düzenleyen hükümler var mıdır?
09:00 Bir mübadele aracı olarak paranın geçmişten günümüze kullanımı
14:00 Piyasada ne tür para - döviz mübadelesi işlemleri vardır?
22:30 Güncel finans işlemlerini değerlendirmede ortaya çıkan problemler
28:00 Güncel fıkhi problemleri çözümlemede dikkat edilmesi gereken hususlar
35:00 Spot (Peşin) döviz işlemleri
40:00 Günümüzde döviz işlemlerinin banka hesabından yapılmasının hükmü
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr