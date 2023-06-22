Evlilik Sürecini Kolaylaştırmak İle İlgili Hükümler | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Prof. Dr. Saffet Köse ile "Evlilik Süreci İle İlgili Fıkhi Hükümler" konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Saffet Köse konuk oldu.
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00:00 Fıkıh Meclisi
10:00 Evlilik sürecini kolaylaştırmak ile ilgili hükümler
16:00 İslam hukukuna göre annenin ve babanın önemi
27:00 İslam hukuku açısından annenin ve babanın görevleri
37:00 Evliliğin devamlılığını sağlamak için yapılması gereken hususlar