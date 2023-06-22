İnsan Haklarının Önemi | Fıkıh Meclisi
İslam hukuku açısından insan haklarının önemi nedir?
İnsan hakları nedir? Kaç çeşit insan hakkı vardır? İnsan hakları sınırlandırılabilir mi? İslam hukuku açısından insan haklarının önemi nedir? İnsan haklarının kaynağı nedir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 38. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yayla konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 "İnsan Hakları" Kavramının Tanımı
04:45 Kaç çeşit insan hakkı vardır?
12:00 İnsan hakları sınırlandırılabilir mi?
24:00 İslam hukuku açısından insan haklarının önemi
32:00 İnsan haklarının kaynağı nedir?