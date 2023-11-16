Yatırım Vekalet Ücreti İle İlgili Fıkhi Görüşler | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Doç. Dr. Zeynelabidin Hayat ile yatırım vekalet ücreti ile ilgili fıkhi görüşler konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Doç. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Zeynelabidin Hayat konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Müslümanlar ekonomi alanında neden güçlü olmalıdır?
10:30 Yatırım fonu pay sahipleri ile yatırım portföyü şirketleri arasındaki ilişkinin fıkhi boyutu
17:30 Ücretli vekalet nedir?
19:30 Yatırım vekalet ücreti ile ilgili fıkhi görüşler
28:00 Yatırım vekalet sisteminin işleyişi
32:00 Yatırım vekalet sisteminde aracı kurumların rolü
42:00 Türkiye'deki katılım fonlarının yatırım alanlarının hükmü