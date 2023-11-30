Finansal Teknolojiler ve Blok Zinciri Arasındaki İlişki | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Dr. Melih Turan ile finansal teknolojiler ve blok zinciri arasındaki ilişki konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Melih Turan konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Finansal teknolojiler nedir?
04:30 Fintek iş modelleri nedir?
06:05 Fintek (Finansal Teknolojiler) ve blok zinciri arasındaki ilişki
15:00 Lisansa tabi olmayan fintek ürünleri nasıl ayırt edilebilir?
22:30 Türkiye'de fintek sisteminin paydaşları var mıdır?
29:00 Finansal teknolojilerin (Finteklerin) İslami finansa katkıları var mı?
40:00 Finansal teknolojilerin fiziki bankalardan farkları nelerdir?
47:00 İslam finansı açısından Troy ödeme sistemi