İslam'da Ortaklık Hukuku | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yuşa Özmen ile İslam hukukunda emek ve sermaye ortaklığı konuşuldu
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yuşa Özmen konuk oldu.
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00:00 Fıkıh Meclisi
01:30 İslam'da ortaklık hukuku
03:40 İslam hukukunda ortaklık
07:00 Dini metinlerde ortaklık düşüncesine rastlıyor muyuz?
09:24 Fıkıh literatüründe ortaklığa nasıl yaklaşılmıştır?
10:52 Günümüzde ortaklık anlayışı fıkhın hükümleriyle benzeşiyor mu?
12:07 İslam hukukunda emek ve sermaye ortaklığı
14:35 Günümüzde ortaklık anlayışı fıkhın hükümleriyle benzeşiyor mu?
16:58 İslam hukukunda kişinin hukuki durum/zimmet
21:20 İslam hukukunda ortaklık
24:15 İslam hukukunda şirketler
33:43 Günümüzde fıkhi açıdan borsaya yaklaşım nasıl olmalıdır?
42:57 Fıkhi açıdan borsayı değerlendirirken nelere dikkat edilmeli?
46:30 Borsanın fıkhi hükmü tüm şirketleri kapsar mı?