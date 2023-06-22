Mudarebenin Mahiyeti ve Meşruiyeti | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Dr. Cemal Kalkan ile "Hz. Peygamber ve sahabe döneminde mudarebe uygulamaları" konuşuldu.

Mudarebe ne demektir? Hz. Peygamber ve sahabe döneminde mudarebe uygulamaları nelerdir? Modern hukukta mudarebe ortaklık olarak ifade edilebilir mi? İslam iktisadında kâr elde etme sebepleri nelerdir? Mudarebe akdinde kâr elde etmenin şartları nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 83. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Cemal Kalkan konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 Mudarebe ne demektir?

06:00 Mudarebenin mahiyeti ve meşruiyeti

09:00 Hz. Peygamber ve sahabe döneminde mudarebe uygulamaları

14:00 Modern hukukta mudarebe ortaklık olarak ifade edilebilir mi?

28:00 İslam iktisadında kâr elde etme sebepleri nelerdir?

40:00 Mudarebe akdinde kâr elde etmenin şartları nelerdir?

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