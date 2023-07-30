Evlilik Nafakası | Fıkıh Meclisi
Nafaka konusunda medeni hukuk ve İslam hukuku arasındaki farklar nelerdir?
Evlilik nafakası ne zaman başlar ve ne zaman biter? Hangi durumlarda kadının nafaka hakkı düşer? Nafaka konusunda medeni hukuk ve İslam hukuku arasındaki farklar nelerdir? Nafaka konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Nafaka konusunda yapılması gereken çalışmalar nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 68. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Mehmet Zeki Uyanık konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Evlilik nafakası ne zaman başlar ve ne zaman biter?
05:00 Hangi durumlarda kadının nafaka hakkı düşer?
12:00 Aile hukuku veya mülkiyet ilişkisinden doğan bakım yükümlülüğü: Nafaka
19:30 Nafaka konusunda medeni hukuk ve İslam hukuku arasındaki farklar
38:00 Nafaka konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar
49:00 Nafaka konusunda yapılması gereken çalışmalar
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