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Evlilik Sürecini Kolaylaştırmak İle İlgili Hükümler | Fıkıh Meclisi 22 Haziran 2023 102. Bölüm
Fıkıh İlminin Diğer İslami İlimler Arasındaki Yeri 02 Haziran 2023 101. Bölüm
Bir Müessese Olarak Vakıflar | Fıkıh Meclisi 02 Haziran 2023 100. Bölüm
Evlat Edinmenin Hükmü | Fıkıh Meclisi 02 Haziran 2023 98. Bölüm
Evlat edinme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler | Fıkıh Meclisi 09 Haziran 2023 97. Bölüm
Ramazan Ayında Dayanışma | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 96. Bölüm
Ramazan ve Oruç | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 95. Bölüm
Abdest ve Namazla İlgili Fıkhi Hükümler | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 94. Bölüm
Zekat ve fitre | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 93. Bölüm
Fakih Kimsenin Özellikleri | Fıkıh Meclisi 04 Ağustos 2023 92. Bölüm
Fıkıh İlmi İle İlgili Günümüzdeki Mevcut Problemler | Fıkıh Meclisi 04 Ağustos 2023 91. Bölüm
Osmanlı Finans Sisteminde Bankacılık | Fıkıh Meclisi 04 Ağustos 2023 90. Bölüm
Osmanlı Devleti'nin İktisadi Yapısı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 89. Bölüm
Kar Payı ile Faiz Arasındaki Farklar | Fıkıh Meclisi 04 Ağustos 2023 88. Bölüm
İslam Hukuku Öğrencilerine Tavsiyeler | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 87. Bölüm
Katılım Ekonomisi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 86. Bölüm
Türkiye'de Katılım Bankacılığı | Fıkıh Meclisi 04 Ağustos 2023 85. Bölüm
Katılım Bankaları ve Mudarebe Akdi | Fıkıh Meclisi 04 Ağustos 2023 84. Bölüm
Mudarebenin Mahiyeti ve Meşruiyeti | Fıkıh Meclisi 04 Ağustos 2023 83. Bölüm
İslam Hukuku Anabilim Dalı | Fıkıh Meclisi 03 Ağustos 2023 82. Bölüm
Fıkıh İlminde Uzmanlaşmak | Fıkıh Meclisi 03 Ağustos 2023 81. Bölüm
Kaldıraçlı Forex İşlemleri | Fıkıh Meclisi 03 Ağustos 2023 80. Bölüm
Para Mübadelesi | Fıkıh Meclisi 03 Ağustos 2023 79. Bölüm
Sosyal Güvence Sistemleri | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 78. Bölüm
Katılım Sigortacılığı | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 77. Bölüm
İslam Hukuku Açısından Fetvanın Önemi | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 76. Bölüm
Hanefi - Zeydi İlişkisinin Tarihsel Arka Planı | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 75. Bölüm
Sosyal Finans | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 74. Bölüm
Sosyal Finansın Teorik ve Kavramsal Çerçevesi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 73. Bölüm
Osmanlı'da Kurulan Para Vakıfları I Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 72. Bölüm
İslam Hukukunda Kredileşme | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 71. Bölüm
Makasıd Nazariyesi ve Fıkıh Alimleri | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 70. Bölüm
Makasıd Nazariyesi | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 69. Bölüm
Evlilik Nafakası | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 68. Bölüm
İslam Hukuku Açısından "Nafaka" | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 67. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'in Hayvanlara Bakışı | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 66. Bölüm
Fıtratı Değiştirme ve bozma | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 65. Bölüm
Maddi ve Manevi Tazminat | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 64. Bölüm
Sorumluluk Hukukunun Tarihi Serüveni | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 63. Bölüm
Fecr Vakti ve Çeşitleri | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 62. Bölüm
Fıkhi Açıdan Vaktin Önemi | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 61. Bölüm
Fıkıh ve Finans Arasındaki İlişki | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 60. Bölüm
Faiz | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 59. Bölüm
Fıkıh İlminin Ortaya Çıkışı | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 58. Bölüm
Fıkıh İlminin İslami İlimler İçindeki Yeri | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 57. Bölüm
Geçmişten Günümüze Zekat Uygulamaları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 56. Bölüm
Zekatın Dinimizdeki Yeri | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 55. Bölüm
Türkiye ve Malezya'daki İslami Bankacılık Faaliyetleri | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 54. Bölüm
Malezya'da İslami Finans ve İslami Bankacılık | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 53. Bölüm
Bankacılıkta Altın İşlemleri | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 52. Bölüm
İslam Hukuku Açısından Altın Mübadele İşlemleri | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 51. Bölüm
Zekatın Mahiyeti ve Önemi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 50. Bölüm
İslam'da Orucun Yeri | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 49. Bölüm
Son Dönem Osmanlı Alimlerinin Fıkıh İlmine Katkıları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 48. Bölüm
İlm-i Hilaf Kavramının Fıkıh İlmine Katkıları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 47. Bölüm
Fıkhi Açıdan Embriyo Uygulamaları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 46. Bölüm
İslam Hukuku Açısından Embriyo Uygulamaları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 45. Bölüm
Fıkhi Açıdan Kripto Paralar | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 44. Bölüm
Günümüz Fıkıh Meselelerinde Ortaya Çıkan Yaklaşımlar | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 43. Bölüm
Fıkıh ve İktisat Kavramları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 42. Bölüm
Murabaha Sisteminde Karşılaşılan Problemler | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 41. Bölüm
Katılım Bankacılığı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 40. Bölüm
Temel İnsan Hakları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 39. Bölüm
İnsan Haklarının Önemi | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 38. Bölüm
Mezhep İmamlarının Karakterlerinin Önemi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 37. Bölüm
Mezhepler Arası Görüş Farklılıkları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 36. Bölüm
Fıkıh - İktisat İlişkisi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 35. Bölüm
İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 34. Bölüm
Organ Nakline Dini Açıdan Bakış | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 33. Bölüm
Biyofıkıh | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 32. Bölüm
Maliki Mezhebi ve Fıkıh Metodolojisi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 31. Bölüm
İmam Malik'in Fıkıh Anlayışı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 30. Bölüm
Maliki Mezhebinin Gelişim Süreci | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 29. Bölüm
İmam Malik'in Hayatı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 28. Bölüm
Fıkıh Usulünün Mahiyeti | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 27. Bölüm
Fıkıh Usulünün Konusu ve Amacı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 26. Bölüm
İslam'ın Ötanazi ve İntihara Bakışı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 25. Bölüm
Tıp ve Fetva İlişkisi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 24. Bölüm
Şafii Mezhebinin Gelişim Süreci | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 23. Bölüm
Şafi Mezhebinin Oluşum Süreci | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 22. Bölüm
İslam Düşüncesinde Engellilik | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 21. Bölüm
Bedensel Engellilik | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 20. Bölüm
İmam Şafi'nin İlmi Kişiliği | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 19. Bölüm
İmam Şafi'nin Hayatı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 18. Bölüm
İmam Şafii | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 17. Bölüm
Ebu Hanife | Fıkıh Meclisi 01 Ağustos 2023 16. Bölüm
İslam Hukuku ve Oryantalizm | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 15. Bölüm
Oryantalizm ve Fıkıh | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 14. Bölüm
Mezhepler Arası İhtilaflar | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 13. Bölüm
Mezheplerin Ortaya Çıkışı | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 12. Bölüm
Hanefi Mezhebi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 11. Bölüm
İslam'ın Anlaşılmasında Aklın ve Fıkhın Rolü | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 10. Bölüm
Fıkhi Yaklaşımlar | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 9. Bölüm
Ehl-i Hadis ve Ehl-i Rey | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 8. Bölüm
Müslümanların İlk Çalışmaları | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 7. Bölüm
İlk akademik çalışmalar | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 6. Bölüm
Tabiin Döneminde Fıkıh | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 5. Bölüm
Hz. Peygamber Döneminde Fıkıh | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 4. Bölüm
Din, fıkıh ve ahlak ilişkisi | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 3. Bölüm
Fıkhın insan hayatındaki yeri | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 2. Bölüm
Fıkıh nedir? | Fıkıh Meclisi 13 Temmuz 2023 1. Bölüm

Türkiye'de Katılım Bankacılığı | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde katılım bankalarının çalışma sistemi konuşuldu.

Türkiye'de katılım bankacılığının ortaya çıkışı nasıl oldu? Katılım bankalarının çalışma sistemi nasıldır? Katılım kelimesinin kullanımı nasıl olmuştur? Faiz kelimesi katılım yerine kullanılabilir mi? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Temel Hazıroğlu'nun katkılarıyla Fıkıh Meclisi 85. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Türkiye'de katılım bankacılığının ortaya çıkışı

08:00 Katılım bankalarının çalışma sistemi nasıldır?

13:00 Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimi

18:00 Katılım kelimesinin kullanılmaya başlaması nasıl olmuştur?

37:00 Faiz kelimesi katılım yerine kullanılabilir mi?

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