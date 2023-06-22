Türkiye'de Katılım Bankacılığı | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde katılım bankalarının çalışma sistemi konuşuldu.
Türkiye'de katılım bankacılığının ortaya çıkışı nasıl oldu? Katılım bankalarının çalışma sistemi nasıldır? Katılım kelimesinin kullanımı nasıl olmuştur? Faiz kelimesi katılım yerine kullanılabilir mi? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Temel Hazıroğlu'nun katkılarıyla Fıkıh Meclisi 85. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta TKBB Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Türkiye'de katılım bankacılığının ortaya çıkışı
08:00 Katılım bankalarının çalışma sistemi nasıldır?
13:00 Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimi
18:00 Katılım kelimesinin kullanılmaya başlaması nasıl olmuştur?
37:00 Faiz kelimesi katılım yerine kullanılabilir mi?
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