Fecr Vakti ve Çeşitleri | Fıkıh Meclisi

İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?

Fecir ne demektir ve çeşitleri nelerdir? İmsak vakti nasıl tespit edilir? Namaz vakitlerinin tespiti konusunda bilimsel verilerden faydalanmanın önemi nedir? İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 62. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Abdullah Acar konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

08:00 Fecir ne demektir ve çeşitleri nelerdir?

15:00 Güneşin doğmasından önce beliren tan yeri ağarması: Fecir

21:00 İmsak vakti nasıl tespit edilir?

30:00 Namaz vakitlerinin tespiti konusunda bilimsel verilerden faydalanmanın önemi

35:00 Peygamber Efendimiz'in fecir vakti uygulamaları

45:00 İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yapılan çalışmalar

50:00 İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yaşanan tartışmalar