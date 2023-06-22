Fecr Vakti ve Çeşitleri | Fıkıh Meclisi
İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?
Fecir ne demektir ve çeşitleri nelerdir? İmsak vakti nasıl tespit edilir? Namaz vakitlerinin tespiti konusunda bilimsel verilerden faydalanmanın önemi nedir? İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 62. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Abdullah Acar konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
08:00 Fecir ne demektir ve çeşitleri nelerdir?
15:00 Güneşin doğmasından önce beliren tan yeri ağarması: Fecir
21:00 İmsak vakti nasıl tespit edilir?
30:00 Namaz vakitlerinin tespiti konusunda bilimsel verilerden faydalanmanın önemi
35:00 Peygamber Efendimiz'in fecir vakti uygulamaları
45:00 İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yapılan çalışmalar
50:00 İbadet vakitlerini belirlemede hilalin görülmesi konusunda yaşanan tartışmalar