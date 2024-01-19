Türkiye'de Katılım Sigortacılığının Gelişimi | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Dr. Hasan Meral ile katılım sigortacılık ile geleneksel sigortacılık arasındaki farklar konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hasan Meral konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Türkiye'de katılım sigortacılığının gelişimi
14:00 Türkiye'de katılım sigortacılığının işleyişi
19:15 Türkiye'de katılım emeklilik piyasası
29:00 Türkiye'de katılım sigortacılığının fıkhi yönü
37:00 Katılım sigortacılık ile geleneksel sigortacılık arasındaki farklar
42:00 Türkiye'de katılım sigorta ve emeklilik ürünleri
46:00 Müslüman bir kimse katılım sigortasını neden tercih etmelidir?