Türkiye'de Katılım Sigortacılığının Gelişimi | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Dr. Hasan Meral ile katılım sigortacılık ile geleneksel sigortacılık arasındaki farklar konuşuldu.

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hasan Meral konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Türkiye'de katılım sigortacılığının gelişimi

14:00 Türkiye'de katılım sigortacılığının işleyişi

19:15 Türkiye'de katılım emeklilik piyasası

29:00 Türkiye'de katılım sigortacılığının fıkhi yönü

37:00 Katılım sigortacılık ile geleneksel sigortacılık arasındaki farklar

42:00 Türkiye'de katılım sigorta ve emeklilik ürünleri

46:00 Müslüman bir kimse katılım sigortasını neden tercih etmelidir?