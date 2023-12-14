İslam Hukukunda Akile ve Vela Sistemi | Fıkıh Meclisi
Doç. Dr. Mahmut Samar ve Prof. Dr. Murat Şimşek ile İslam hukukunda sosyal güvenlik sistemi konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Fıkıh Meclisi
05:03 İslam hukukunda sosyal güvenlik sistemi
05:56 İslam hukukunda akile sistemi nedir?
10:04 İslam hukukunda vela sistemi nedir?
24:20 Sigortanın caiz olmadığını savunanların sebepleri
29:13 Sigorta sistemi ile ilgili ortaya çıkan farklı görüşler
37:46 İslami sigortacılıkta tekafül sistemi