Sosyal Finans | Fıkıh Meclisi
Sosyal finansın ortaya çıkmasını sağlayan faktörler nelerdir?
Sosyal finansın ortaya çıkmasını sağlayan faktörler nelerdir? İslami sosyal finansın geçmiş dönemlerdeki örnekleri nelerdir? Sosyal finansın finans sektörü içerisindeki yeri nedir? Sosyal finansın gelişiminde yapılması gerekenler nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 74. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Katılım Finans Uzmanı Dr. Ahmet Çakmak konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Sosyal finansın ortaya çıkmasını sağlayan faktörler
13:45 İnsanı merkeze alan fayda esaslı bir finans modeli: Sosyal Finans
23:00 İslami sosyal finansın geçmiş dönemlerdeki örnekleri
30:00 Dünya'da ve Türkiye'de İslami sosyal finans uygulamaları
38:00 Sosyal finansın finans sektörü içerisindeki yeri
44:30 Sosyal finansın gelişiminde yapılması gerekenler
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