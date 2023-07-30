Osmanlı'da Kurulan Para Vakıfları I Fıkıh Meclisi

İslam hukuku açısından borsanın sunduğu yatırım imkanları nelerdir?

Borsa Nedir? Osmanlı'da Kredileşmeye Karşı Üretilen Çözümler Osmanlı'da Kurulan Para Vakıflarının Önemi İslami Bir Borsa Sistemi Nasıl Olmalıdır? Borsada İşlem Yapmak Caiz Midir? İslam Hukuku Açısından Borsanın Sunduğu Yatırım İmkanları Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 72. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Aytaç Aydın konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Borsa Nedir?

04:00 Osmanlı'da Kredileşmeye Karşı Üretilen Çözümler

15:00 Osmanlı'da Kurulan Para Vakıflarının Önemi

29:00 İslami Bir Borsa Sistemi Nasıl Olmalıdır?

36:00 Borsada İşlem Yapmak Caiz Midir?

45:00 İslam Hukuku Açısından Borsanın Sunduğu Yatırım İmkanları

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