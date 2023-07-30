Osmanlı'da Kurulan Para Vakıfları I Fıkıh Meclisi
İslam hukuku açısından borsanın sunduğu yatırım imkanları nelerdir?
Borsa Nedir? Osmanlı'da Kredileşmeye Karşı Üretilen Çözümler Osmanlı'da Kurulan Para Vakıflarının Önemi İslami Bir Borsa Sistemi Nasıl Olmalıdır? Borsada İşlem Yapmak Caiz Midir? İslam Hukuku Açısından Borsanın Sunduğu Yatırım İmkanları Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 72. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Aytaç Aydın konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Borsa Nedir?
04:00 Osmanlı'da Kredileşmeye Karşı Üretilen Çözümler
15:00 Osmanlı'da Kurulan Para Vakıflarının Önemi
29:00 İslami Bir Borsa Sistemi Nasıl Olmalıdır?
36:00 Borsada İşlem Yapmak Caiz Midir?
45:00 İslam Hukuku Açısından Borsanın Sunduğu Yatırım İmkanları
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden VAV TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr