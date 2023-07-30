Kur'an-ı Kerim'in Hayvanlara Bakışı | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Doç. Dr. İsmail Yalçın ile " Kur'an-ı Kerim'in Hayvanlara Bakışı" konuk oldu.
İslam'a göre eti yenilip yenilemeyecek hayvanlar hangileridir? Kur'an-ı Kerim'e göre yenilmesi haram olan hayvansal gıdalar hangileridir? Etinin yenilip yenilemeyeceği konusunda ihtilaf bulunan hayvanlar nelerdir? Denizde yaşayan hayvanların eti yenilebilir mi?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 66. bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. İsmail Yalçın konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 Kur'an-ı Kerim'in insana bakışı
06:00 Kur'an-ı Kerim'in hayvanlara bakışı
09:00 İslam'a göre eti yenilip yenilemeyecek hayvanlar hangileridir?
15:30 Kur'an-ı Kerim'e göre yenilmesi haram olan hayvansal gıdalar
26:00 Etinin yenilip yenilemeyeceği konusunda ihtilaf bulunan hayvanlar
35:00 Hayvansal gıdaların helalliği hususunda coğrafyanın etkisi
47:00 Denizde yaşayan hayvanların eti yenilebilir mi?
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr