Kur'an-ı Kerim'in Hayvanlara Bakışı | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Doç. Dr. İsmail Yalçın ile " Kur'an-ı Kerim'in Hayvanlara Bakışı" konuk oldu.

İslam'a göre eti yenilip yenilemeyecek hayvanlar hangileridir? Kur'an-ı Kerim'e göre yenilmesi haram olan hayvansal gıdalar hangileridir? Etinin yenilip yenilemeyeceği konusunda ihtilaf bulunan hayvanlar nelerdir? Denizde yaşayan hayvanların eti yenilebilir mi?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 66. bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. İsmail Yalçın konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 Kur'an-ı Kerim'in insana bakışı

06:00 Kur'an-ı Kerim'in hayvanlara bakışı

09:00 İslam'a göre eti yenilip yenilemeyecek hayvanlar hangileridir?

15:30 Kur'an-ı Kerim'e göre yenilmesi haram olan hayvansal gıdalar

26:00 Etinin yenilip yenilemeyeceği konusunda ihtilaf bulunan hayvanlar

35:00 Hayvansal gıdaların helalliği hususunda coğrafyanın etkisi

47:00 Denizde yaşayan hayvanların eti yenilebilir mi?

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