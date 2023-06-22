Zekatın Dinimizdeki Yeri | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Dr. Bilal Esen ile zekatın dinimizdeki yeri ve önemi konuşuldu.

Zekatın dinimizdeki yeri ve önemi nedir? Zekatın toplumsal barışı sağlamadaki rolü nedir? Gümüş malın zekatı nasıl hesaplanır? Havaic-i Asliyye (Asli İhtiyaçlar) nedir? Asli bir ihtiyacı almak için biriktirilen paraya zekat düşer mi?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 55. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Bilal Esen konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Zekatın dinimizdeki yeri ve önemi nedir?

09:00 Zekatın toplumsal barışı sağlamadaki rolü nedir?

13:00 Nisab ne demektir?

16:00 Nisab miktarı günümüz ölçülerine göre nasıl belirlenir?

22:00 Gümüş malın zekatı nasıl hesaplanır?

25:00 Nisab miktarının belirlenmesindeki ölçütler nelerdir?

30:00 Havaic-i Asliyye (Asli İhityaçlar) nedir?

37:00 Havaic-i Asliyye (Asli İhtiyaçlar) kapsamına giren mallar nelerdir?

41:00 Asli bir ihtiyacı almak için biriktirilen paraya zekat düşer mi?

46:00 Temlik ne demektir?

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