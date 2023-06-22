Katılım Sigortacılığı | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Dr. Yunus Emre Gürbüz ile katılım sigortacılığı ile konvansiyonel ticari sigortacılığın farkları konuşuldu.
Kooperatif sigortacılık nedir? İslam hukuku açısından güven alınıp satılır mı? Günümüzde katılım sigortacılığının önemi nedir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 77. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Yunus Emre Gürbüz konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Tekafül (Katılım Sigortacılığı) nedir?
09:30 Geçmişten günümüze sosyal güvence sistemleri
15:30 Katılım sigortacılığı ile konvansiyonel ticari sigortacılığın farkları
18:55 Türkiye'de tekafül sisteminin gelişimi
32:00 Kooperatif sigortacılık nedir?
38:00 İslam hukuku açısından güven alınıp satılır mı?
45:00 Günümüzde katılım sigortacılığının önemi Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
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