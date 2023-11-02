Katılım Bankalarının İşleyişi | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Prof. Dr. Şakir Görmüş ile katılım bankacılığının bugünkü durumu ve geleceği konuşuldu.

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Şakir Görmüş konuk oldu. Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Müslümanlar ekonomi alanında neden güçlü olmalıdır?

06:00 Bir Müslüman için İsrail ürünlerini boykot etmek neden önemlidir?

15:00 Dünyada ve Türkiye'de İslami bankacılığın ortaya çıkışı ve gelişimi

34:00 Katılım bankalarının işleyiş sistemi nasıldır?

38:30 Katılım bankacılığının bugünkü durumu ve geleceği