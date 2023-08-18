Kurban İbadetinin Hükmü | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Dr. Muhammet Ergen ile kurban keserken dikkat edilecek hususlar konuşuldu
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Muhammet Ergen konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
01:00 Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü
06:30 Kurban ibadetinde vekalet nasıl verilir?
24:00 Kurban eti satılabilir mi?
34:30 Kurban keserken dikkat edilecek hususlar
46:00 Kurban eti nasıl paylaşılmalı?
48:00 Kurban ibadeti için kredi çekmenin hükmü