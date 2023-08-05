Osmanlı Dönemi'nde Vakıf Hukuku | Fıkıh Meclisi
Fıkıh kitaplarında vakıf bölümünün genişlemesinin getirdiği hükümler nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 99. bölümüyle yayında... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Süleyman Kaya konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
01:00 Vakıf Hukuku Osmanlı Döneminde Ne Tür Gelişmelere Sahne Oldu?
07:00 Fıkıh Kitaplarında Vakıf Bölümünün Genişlemesinin Getirdiği Hükümler
25:00 Para Vakıflarına Karşı Çıkanların Yaptıkları Faaliyetler
32:00 Muamele-i Şeriyye Nedir?
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