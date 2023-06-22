Maddi ve Manevi Tazminat | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Doç. Dr. Yunus Araz ile İslam hukuku açısından maddi ve manevi tazminat konuşuldu.

İslam hukuku açısından maddi ve manevi tazminat nedir? Maddi zararlar nelerdir? Hangi durumlarda maddi zarar söz konusu olur? Menfaat nedir? Menfaatin tazmini var mıdır? Manevi zararın tazmini var mıdır?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 64. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Yunus Araz konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:15 Sorumluluk hukukunun en önemli ilkesi: Zarar

11:00 İslam hukuku açısından maddi ve manevi tazminat

17:00 Maddi zararlar nelerdir?

23:00 Hangi durumlarda maddi zarar söz konusu olur?

27:00 Menfaat nedir?

30:00 Menfaatin tazmini var mıdır?

40:00 Manevi zarar nedir?

45:00 Manevi zararın tazmini var mıdır?

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