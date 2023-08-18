İslam Hukuku Açısından Ailenin Önemi | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Prof. Dr. Saffet Köse ile Kur'an ve sünnete göre mutlu bir aile kurmanın yöntemi konuşuldu
İslam hukuku açısından ailenin önemi nedir? Kur'an ve sünnete göre mutlu bir aile kurmanın yöntemleri nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Saffet Köse konuk oldu.
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
00:00 Fıkıh Meclisi
01:56 İslam hukuku açısından ailenin önemi
16:40 İslam hukukunda evlilik öncesi münasebetlerde ölçü nasıl olmalıdır?
25:30 İslam hukukuna göre nişanlılık döneminde nelere dikkat edilmelidir?
34:50 Kur'an ve sünnete göre mutlu bir aile kurmanın yöntemi