İslam Hukukunda Kredileşme | Fıkıh Meclisi

İslam hukukunda kredileşme sorununu çözmek için uygulanan yöntemler nelerdir?

İslam hukuku açısından kredileşme nedir? Bir kişi faiz olmadan nasıl kredi temin edebilir? İslam hukuku açısından kredileşme sorunlarına yönelik çözümler nelerdir? İslam hukukunda kredileşme sorununu çözmek için uygulanan yöntemler nelerdir? Bir şeye faiz diyebilmek için gerekçesi ne olmalıdır?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 71. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Aytaç Aydın konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

04:30 İslam hukuku açısından kredileşme nedir?

12:12 Bir kişi faiz olmadan nasıl kredi temin edebilir?

25:00 İslam hukuku açısından kredileşme sorunlarına yönelik çözümler

33:00 İslam hukukunda kredileşme sorununu çözmek için uygulanan yöntemler

39:00 Bir şeye faiz diyebilmek için gerekçesi ne olmalıdır?

47:00 Faiz ve kar payı arasındaki farklar

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