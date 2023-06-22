Fıkıh İlminin Ortaya Çıkışı | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Rıfat Oral ile birlikte fıkıh ilminin temel ilkeleri konuşuldu.
Fıkıh ilminin ortaya çıkışı nasıl oldu? Hanefi fıkhının teşekkülü ve temel usuli yaklaşımları nasıldır? Fıkıh ilminin temel ilkeleri nelerdir? Maliki fıkhının oluşma süreci nasıl gerçekleşti?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 58. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Rıfat Oral konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:45 Fıkıh ilminin ortaya çıkışı
08:30 Hanefi fıkhının teşekkülü ve temel usuli yaklaşımları
16:00 Fıkıh literatürünün oluşumu
23:00 Fıkıh ilminin temel ilkeleri
30:00 Maliki fıkhının oluşma süreci
39:00 Maliki fıkıh usulünün tarihsel süreci
44:00 Sünneti anlamada farklı yaklaşımlar: Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re'y
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