Fıkıh İlminin Ortaya Çıkışı | Fıkıh Meclisi

Bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Rıfat Oral ile birlikte fıkıh ilminin temel ilkeleri konuşuldu.

Fıkıh ilminin ortaya çıkışı nasıl oldu? Hanefi fıkhının teşekkülü ve temel usuli yaklaşımları nasıldır? Fıkıh ilminin temel ilkeleri nelerdir? Maliki fıkhının oluşma süreci nasıl gerçekleşti?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 58. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Rıfat Oral konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:45 Fıkıh ilminin ortaya çıkışı

08:30 Hanefi fıkhının teşekkülü ve temel usuli yaklaşımları

16:00 Fıkıh literatürünün oluşumu

23:00 Fıkıh ilminin temel ilkeleri

30:00 Maliki fıkhının oluşma süreci

39:00 Maliki fıkıh usulünün tarihsel süreci

44:00 Sünneti anlamada farklı yaklaşımlar: Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re'y

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

► https://bit.ly/2Wyv0hT

RESMİ WEB SİTEMİZ

► https://www.vavtv.com.tr

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr