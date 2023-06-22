Fıkıh İlminde Uzmanlaşmak | Fıkıh Meclisi
Fıkıh ilminde uzmanlaşmak isteyenlerin karşılaşabileceği zorluklar nelerdir?
Fıkıh ilminde uzmanlaşmak isteyenlerin karşılaşabileceği zorluklar nelerdir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 81. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Fahrettin Atar konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
14:00 Fıkıh ilminde uzmanlaşmak isteyenlerin izlemesi gereken yollar
22:00 Fıkıh ilminde uzmanlaşmak isteyenlerin karşılaşabileceği zorluklar
42:00 Fıkıh ilminde uzmanlaşmak isteyenlerin karşılaşabileceği zorluklar
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