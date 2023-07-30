Makasıd Nazariyesi ve Fıkıh Alimleri | Fıkıh Meclisi
Makasıd Nazariyesinin gelişmesine katkıda bulunan fıkıh alimleri kimlerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 70. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:30 Makasıd Nazariyesinin gelişmesine katkıda bulunan fıkıh alimleri
14:00 Genelde dinin, özelde ibadetler ve hukuk alanındaki hükümlerin gayeleri: Makasıd Nazariyesi
20:00 Makasıd Nazariyesi'nin sistematik hale gelmesinde fıkıh alimlerinin rolü
30:30 İmam-ı Gazzali'nin Makasıd Nazariyesine katkıları
38:30 Makasıd Nazariyesinin geçmişten günümüze tarihi serüveni