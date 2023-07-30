Makasıd Nazariyesi | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile makasıd nazariyesi konuşuldu.
Makasıd Nazariyesi nedir? Makasıd Nazariyesinin ortaya çıkış amacı nedir? Zarurat-ı Hamse ne demektir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 69. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 Makasıd Nazariyesi nedir?
08:15 Genelde dinin, özelde ibadetler ve hukuk alanındaki dini hükümlerin gayeleri: Makasıd Nazariyesi
23:00 Makasıd Nazariyesinin ortaya çıkış amacı
39:00 Zarurat-ı Hamse ne demektir?
42:00 Dinimizde korunması gereken beş temel ilke: Zarurat-ı Hamse
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