Osmanlı Finans Sisteminde Bankacılık | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Doç. Dr. Abdulkadir Atar ile Osmanlı Devleti'nde bankacılığın gelişimi konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Doç. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 90. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Abdulkadir Atar konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
04:00 Osmanlı finans sisteminde "Bankerler"
06:00 Osmanlı Devleti'nde bankacılığın gelişimi
18:00 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk finans tarihi
23:00 Para vakıflarıyla günümüz katılım bankalarının karşılaştırılması
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