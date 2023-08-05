Güncel Fıkıh Dili | Fıkıh Meclisi
Bu bölümde Prof. Dr. Mehmet Erdoğan ile güncel bir fıkhın dilinin tesisi konuşuldu.
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi yeni bölümüyle sizlerle... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Mehmet Erdoğan konuk oldu.
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00:00 Fıkıh Meclisi
13:48 Fıkhın İşlevlerinden Kuşatıcılığı Nasıl Anlamalıyız?
16:26 Güncel Bir Fıkhın Dili Nasıl Tesis Edilebilir?
30:52 Güncel Fıkıh Dili Oluşturulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?
37:05 Modern Dönemde Geleneklere İrtibatı Kurmaya Yönelik Adımlar Nelerdir?
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